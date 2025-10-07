El cuerpo de Daiana presenta «un disparo de arma»: los primeros datos brindados por la fiscal

En horas del mediodía de este martes, Daiana Mendieta, la joven de 22 años que había desaparecido el pasado viernes en la pequeña localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, fue hallada sin vida.

Su cuerpo estaba dentro de un aljibe de 10 metros de profundidad en un camino rural apartado, cercano al club de campo El Silencio y paralelo a la Ruta Nacional 12, en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

La fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso, junto al Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, confirmaron en declaraciones que “el cuerpo que se halló es el de Daiana Mendieta”.

Si bien no quiso brindar mayores detalles afirmó que el cuerpo de la joven de 22 años presenta “un disparo de arma de fuego” y estaba vestida. Fue trasladada a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia.

Declaraciones de la fiscal y el Ministro de Seguridad tras el hallazgo de Daiana

En relación al hombre de 55 años que está detenido, aclaró que “en principio aun no ha sido indagado. Para hoy tenemos prevista una indagatoria en calidad de imputado, vinculado al hecho ocurrido el domingo cuando se realizó el allanamiento en su vivienda”.

Pero a partir del hallazgo sin vida de Daiana “comienza la reconstrucción de lo ocurrido, lo primero será la autopsia y a partir de ahí se tomarán las medidas. La investigación se hará bajo la figura de femicidio”.

“El desenlace no es el que queríamos y no podemos informar más hasta el momento”, agregó.

“Dentro de las próximas 48 horas se dispondrá lo vinculado a su imputación respecto de la aparición sin vida de Daiana”, señaló la Fiscal y adelantó que seguirán los rastrillajes abocados a la búsqueda de más elementos, como por ejemplo el celular de Mendieta que hasta el momento no ha sido localizado.

Consultada sobre los peritajes a una camioneta Hilux que fue secuestrada, y que es propiedad del detenido, Reynoso detalló que “se estuvieron haciendo en el día de ayer y se obtuvo evidencia sobre la cual trabajará la policía científica”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, mencionó que “es un hecho lamentable. Desde el momento en que la familia hizo la denuncia la policía se abocó a su búsqueda. Primero se encontró su auto, un Corsa, y se dió intervención a la justicia”.

Destacó la labor policial y los operativos de rastrillajes que se llevaron adelante. Tras ello dijo que “estuvimos con su familia que obviamente están muy dolidos por la pérdida de una hija de 22 años”.

Finalmente, Roncaglia adelantó que “hay elementos que podrían relacionar (al detenido) con el hecho doloso de la muerte de Daiana que es materia de investigación”. Elonce.com

La fiscal Emilce Reynoso

Néstor Roncaglia

Elonce