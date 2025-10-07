Concepción del Uruguay: Mujer afirma que demoraron en tomarle la denuncia «porque las policías se estaban peinando»

Una mujer denunció que esperó más de una hora y media para ser atendida en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concepción del Uruguay, porque las oficiales “se estaban peinando y luego fueron a almorzar”.
Una grave denuncia por mal desempeño policial generó indignación en Concepción del Uruguay. Una mujer que acudió a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para denunciar una situación de violencia de género relató que debió esperar más de una hora y media para ser atendida, porque las oficiales “se estaban peinando y luego fueron a almorzar”.
El episodio ocurrió la semana pasada y fue difundido por el sitio local La Pirámide. Según el testimonio de la denunciante, al llegar al lugar explicó que necesitaba realizar una presentación por una situación de violencia, pero las funcionarias le pidieron que esperara porque “ya sería atendida”.
“Una le estaba haciendo una trenza a la otra”
La denunciante aseguró que, al quedar la puerta entreabierta, pudo ver el motivo de la demora: “Una de ellas le estaba haciendo una trenza a la otra. Después de eso, se fueron a comer y estuve esperando más de una hora y media”, manifestó.
Investigación interna
Fuentes de la Jefatura Departamental Uruguay afirmaron que desconocían lo ocurrido hasta la publicación del hecho y que ya se inició una investigación interna para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
El procedimiento administrativo incluirá toma de declaraciones, revisión de cámaras de seguridad y análisis de los registros de atención del día señalado.
Desde ámbitos policiales y judiciales recordaron que toda víctima de violencia de género tiene derecho a ser escuchada de forma inmediata y acompañada por personal especializado, sin demoras ni maltrato institucional.
La Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concepción del Uruguay forma parte del sistema de protección provincial destinado a la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes en riesgo. En este marco, el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos promueve capacitaciones continuas en perspectiva de género y trato humanizado para el personal policial.
El caso volvió a abrir el debate sobre la formación y el compromiso en la atención de víctimas, especialmente en dependencias creadas para dar respuesta rápida y contener situaciones de emergencia.
Elonce – La pirámide