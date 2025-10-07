Búsqueda de Daiana: rastrillan la zona donde apareció abandonado su auto

Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años, está desaparecida desde el pasado viernes en la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala.

Desde el momento en que sus familiares radicaron la denuncia, la policía está abocada a su búsqueda y este martes se realizarán rastrillajes en la zona donde apareció su auto, el cual estaba con las llaves puestas.

El Director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Comisario Horacio Blasón, habló con Elonce sobre el operativo de búsqueda y detalló que más de 100 efectivos participan en el mismo.

Intensifican la búsqueda de Daiana Mendieta y analizan todas las hipótesis

“Toda la policía está abocada de forma intensa para dar con el paradero de Daiana y acompañar a su familia que está pasando momentos malos”, dijo en primer término.

Tras ello, mencionó que “se trabajó hasta las 2 de la mañana y se hicieron allanamientos a personas que tienen algún vínculo con la joven desaparecida”, pero hasta el momento no se tienen novedades.

Continúa la búsqueda de Daiana: rastrillaron campos y allanaron una vivienda

Este martes, los operativos se centrarán en la zona donde apareció abandonado el auto de la joven. “Es un lugar a casi 4 km del casco urbano, es zona de campo que está sembrado, no hay mucho monte y tampoco viviendas”, señaló Blasón. Además puntualizó que días posteriores a la desaparición llovió y el tránsito se vio limitado, por eso no hay hasta el momento testigos que la hayan podido ver en la zona.

En relación a la búsqueda, detalló que participan cadetes, drones, perros de búsqueda de personas, bomberos, y personal policial de Gualeguay, Tala y Paraná. Son unas 130 personas abocadas. Todo el trabajo se realiza coordinado con dos fiscales.

“Se analizan todas las hipótesis”

Por otra parte, Blasón expresó que “todas las hipótesis se están trabajando a la vez, no se descarta nada”, entre las que mencionó que Daiana “pudo haber sido víctima de un hecho delictivo; que se fue por su propio medio; un accidente y estar desorientada o que todo sea una simulación para ocultar otra cosa que puede ser un delito de femicidio. Como fuerza de seguridad, siempre empezamos investigando el peor de los escenarios, para evitar la pérdida de elementos probatorios”.

En el marco de la investigación, se han realizado muchas entrevistas, análisis de cámaras, “pero hasta el momento no hemos podido dar con el paradero de Daiana”, dijo el Comisario y pidió a quien tenga información “que la acerque a cualquier dependencia policial”.

Detenido

Consultado sobre la persona detenida, mencionó que se trata de un hombre mayor “que tenía un vínculo con la joven”. Durante el allanamiento a su vivienda manipuló un arma de fuego y quedo detenido por esa resistencia que ofreció ante el trabajo policial.

Se están realizando pericias al celular, autos y se allanaron otras propiedades de esta persona y se esperan los resultados.

Finalmente, Blasón expresó que “el contacto con la familia de Daiana es permanente, sabemos que están sufriendo y se los acompaña de manera constante”. Elonce