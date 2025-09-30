San Justo: Actividades gratuitas durante todo el mes en el marco del «Octubre Rosa»

OCTUBRE ROSA
Durante todo el mes de octubre nos sumamos a la campaña mundial de concientización sobre el cáncer de mama, promoviendo la importancia de la prevención, el control y la detección temprana.
A lo largo de este mes se llevarán adelante diferentes actividades gratuitas, con el propósito de sensibilizar a la comunidad, brindar información y acompañar en este camino de cuidado de la salud.
Un diagnóstico a tiempo salva vidas.
¡Sumate y sé parte de esta propuesta!
