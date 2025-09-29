Dpto. Colón: Motociclista detenido por resistencia a la autoridad

Según pudo saber Génesis24, en horas de la madrugada, personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en un procedimiento por requerimiento de Prevención Urbana Municipal, en inmediaciones de Calle Agrimensor J. Leoz, entre Bv. Rieter y Buenos Aires de esa localidad.

Según lo informado por Inspectores Municipales, momentos antes se había observado a un masculino circulando en una Motocicleta marca Zanella ZB 110 cc., color azul, sin dominio colocado, sin luces reglamentarias y sin casco, en la zona céntrica de Plaza Moreno. Ante la infracción, el personal municipal inició un seguimiento que culminó en el lugar mencionado, donde el conductor abandonó el rodado entre las malezas, mostrándose en todo momento exaltado.

Al ser requerido para identificarse, el sujeto, de 18 años de edad afincado en Pueblo Cazes, arremetió de manera violenta contra los funcionarios actuantes, motivo por el cual fue reducido y demorado en el lugar para evitar mayores inconvenientes.

La situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, la cual dispuso que se realizarán las actuaciones de rigor y que el joven fuera trasladado a Sede Policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa por el Delito de “Resistencia a la Autoridad”.

