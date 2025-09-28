Autovía Artigas: Hallan 133 celulares ocultos en una camioneta tras un control

Una mujer fue detenida cuando trasladaba los equipos en un doble fondo de una Ford Ranger. El procedimiento fue realizado por personal policial de seguridad vial.
En un repudiable intento de contrabando, efectivos de la Policía de Seguridad Vial de Entre Ríos realizaron un secuestro millonario en Paso Cerrito, al interceptar una camioneta que transportaba 133 equipos celulares sin remitos aduaneros, valuados en más de 90 millones de pesos. El operativo tuvo lugar este domingo por la tarde en el puesto caminero ubicado en el departamento Federación.
La conductora del vehículo, una mujer oriunda de Corrientes y de profesión comerciante, circulaba rumbo a la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Durante el control de rutina, un can detector de estupefacientes marcó una zona sospechosa en el piso de la caja de carga del rodado. Este comportamiento del animal alertó al personal policial, quienes también observaron anomalías visibles, como un desnivel en la carrocería.
Doble fondo y ocultamiento: cómo se halló la carga millonaria
Ante la sospecha de que se transportara droga o mercancía ilegal, los uniformados dieron intervención inmediata al Juzgado Federal de Concordia, que autorizó la requisa completa de la camioneta. Al revisar la zona señalada, los agentes descubrieron un “corte ventana” en el piso de la caja, que llevaba a un doble fondo especialmente acondicionado para ocultar objetos.
En el interior del compartimiento clandestino se hallaron 133 cajas rectangulares, envueltas en bolsas de nylon negras y blancas. Al ser abiertas, se constató que contenían teléfonos celulares de alta gama, sin ningún tipo de remito aduanero ni documentación que avalara su legal ingreso o circulación en el país.
El valor estimado de los dispositivos supera los 90 millones de pesos, por lo que se procedió de inmediato al secuestro total de la mercadería y del vehículo utilizado para su transporte. También se notificó a la mujer sobre su situación procesal, quedando supeditada a la causa por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).