Autovía Artigas: Conductora uruguayense que viajaba junto a tres menores protagonizó un grave vuelco

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial se registró esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, sobre la Autovía Gral. Artigas, a la altura del kilómetro 112.

El accidente fue protagonizado por un vehículo Chrysler Jeep que circulaba en sentido sur a norte.

El rodado era conducido por una mujer de 39 años, oriunda de Concepción del Uruguay, quien viajaba acompañada por tres menores: su sobrina de 12 años y sus dos hijas, de 9 y 6 años.

Afortunadamente, y a pesar del incidente, las cuatro ocupantes resultaron con lesiones leves, presentando solo escoriaciones. Ninguna sufrió heridas de gravedad.

