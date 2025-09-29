Joven de 22 años desaparecido en aguas del río Uruguay: Prefectura y buzos tácticos continúan con la búsqueda

En relación a la búsqueda del joven de 22 años que, según los primeros testimonios, habría ingresado a las aguas del Rio Uruguay en la zona de Frigorífico Yuqueri, se informa a la comunidad que las tareas de búsqueda continúan de manera ininterrumpida.

La investigación se encuentra a cargo del Fiscal Dr. José Arias, y en el operativo se encuentran trabajando intensamente Personal de la Prefectura Naval junto a buzos tácticos de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración activa de todo el Personal de la Jefatura Departamental Concordia.

El operativo trata de dar con un joven que se habría arrojado al río luego de una discusión familiar. La búsqueda comenzó inmediatamente tras tomar conocimiento de la situación. La policía de Entre Ríos continúa con las diligencias de rigor propias del hecho denunciado.

Así mismo se agradece la colaboración y participación de los vecinos y familiares, quienes están acompañando y apoyando está labor en todo momento. La Fusta

