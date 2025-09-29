Detenida tras atacar a otra mujer por la disputa de un hombre

Una mujer fue detenida en Paraná luego de que generara disturbios y quisiera atacar con un arma blanca a su excuñada. El hecho sucedió este domingo a la noche.

El hecho sucedió en la plaza ubicada en calle Rancillac y Brollo. Allí estaba la mujer arrojando piedras hacia el domicilio de su ex cuñada ya que “aparentemente su expareja estaba en el interior del mismo”, informó la Policía.

Su excuñada salió de la vivienda para intentar dialogar con ella, pero se puso más agresiva y comenzó amenazarla con un arma blanca. Solicitaron por ello la presencia policial y personal de Comisaría Decimotercera se hizo presente para realizar la aprehensión de la mujer.

Informado al fiscal interviniente, se dispuso la detención de la mujer, de 25 años y que fuera alojada en la Alcaidía de Tribunales. Ahora