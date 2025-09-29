Autovía Artigas: Joven motociclista elisense sufrió lesiones graves tras una caída

Según supo Génesis24, anoche siendo alrededor de las 21:20 hs, personal de Comisaría Liebig, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la Autovía Gervasio Artigas al km 162.

Allí, por causas que se tratan de establecer, una motocicleta de 150 cc, conducida por un joven de 25 años de edad, residente en Villa Elisa, que circulaba en sentido Sur a Norte, al intentar ingresar al acceso de Ruta Provincial N° 130, perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del incidente, el conductor fue trasladado al Hospital San Benjamín de Colón, donde, luego de ser examinado por los profesionales intervinientes, se le diagnosticaron lesiones de carácter graves, entre ellas fractura de Húmero izquierdo, escoriaciones y heridas varias.

Con el detalle que en el lugar se trabajó con tránsito normal asistido.

