Debía cumplir prisión domiciliaria en ciudad entrerriana pero fue detenido en la autovía 14 cuando viajaba hacia Corrientes

La detención se produjo en un operativo de control que se realizaba sobre la autovía “José Gervasio Artigas”, a la altura del kilómetro 341. El aprendido viajaba hacia la provincia de Corrientes.
Cumplía domiciliaria y se fugó. Fuentes policiales informaron que personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federación – Delegación Chajarí, se encontraba efectuado un operativo de control vehicular y fue en ese marco, donde se procedió a la detención de un hombre que se encontraba incumpliendo con el beneficio de prisión domiciliaria.
El procedimiento tuvo lugar autovía 14, a la altura del kilómetro 341, en sentido Norte–Sur. Allí, los funcionarios policiales detuvieron la marcha de un automóvil marca Chevrolet modelo Onix, que se dirigía hacia la provincia de Corrientes, procediendo a la identificación de sus ocupantes.
Verificación de antecedentes
Durante la verificación de antecedentes, se constató que uno de los pasajeros —un hombre mayor de edad— debía estar cumpliendo arresto domiciliario por causas vinculadas a la Ley 23.737 (estupefacientes), con intervención del Juzgado Federal de Concordia y el Tribunal Oral Federal de Paraná.
Al confirmarse que el sujeto se encontraba quebrantando la medida judicial impuesta, se dio intervención a la magistratura correspondiente, la cual ordenó de inmediato su detención.
Traslado
Posteriormente, y en cumplimiento de lo dispuesto por el despacho penal emanado de la Justicia Federal, el hombre fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 3, quedando a disposición del tribunal interviniente. DRU