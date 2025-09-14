Colón: Detenidos tras gresca con lesionados

Según pudo saber Génesis24, en la madrugada, alrededor de las 05:30 horas, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón fue comisionado a raíz de un llamado telefónico a la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia, alertando sobre una riña entre varias personas en la intersección de Avenida Quiróz y Lugones.

Al llegar al lugar, se constató la presencia de un masculino de 24 años tendido en el suelo con lesiones visibles en el rostro, acompañado por una mujer de 37 años, quien manifestó que su pareja había sido agredida por varios sujetos tras una discusión ocurrida momentos antes en un bar ubicado en la esquina de J. J. Paso y Mitre, de Colón. Asimismo, aportó características físicas de los agresores y detalles del vehículo en el que se desplazaban.

El lesionado fue trasladado de inmediato al Hospital San Benjamín, donde posteriormente se informó que presentaba lesiones de carácter leve, entre ellas: hematomas en el labio superior, cortes en los dedos, contusiones en las manos, herida cortante en la frente y fisura en la muñeca derecha.

A partir de los datos aportados, se realizó una búsqueda en la zona, logrando localizar el vehículo en la intersección de calles San Martín y Díaz Vélez. Se trataba de un utilitario en cuyo interior se encontraban dos hombres y una mujer, quienes, tras ser identificados, fueron aprehendidos y trasladados a sede policial.

El conductor arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado. Además, la Fiscalía en turno dispuso el formal secuestro de un stewers con manchas de sangre, un rebenque hallado en el interior del vehículo y un bloque de cemento, elementos de interés para la causa, quedando los aprehendidos alojados a disposición de la Fiscalía.

San José: Detenidos tras Agresión y Resistencia en Plaza Urquiza

En horas de la madrugada del sábado, personal policial de Comisaría San José fue comisionado a la zona de Plaza Urquiza, de esa localidad, a raíz de haber sido alertados sobre una pelea entre varios individuos.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que dos masculinos se encontraban agrediendo físicamente a otro, un individuo de 39 años de edad, quien se encontraba en el suelo. Al intervenir para tratar de apaciguar y detener la agresión, los presuntos atacantes arremetieron raudamente contra los uniformados intervinientes, negándose a deponer su actitud hostil y agresiva. Tras un forcejeo, fueron reducidos y aprehendidos en el lugar.

Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el traslado de los agresores hacia Sede Policial, por el Delito de Resistencia a la Autoridad y Lesiones, quedando ambos alojados a disposición de la misma

