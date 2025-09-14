Cómo sigue el tiempo el fin de semana en Entre Ríos y para cuándo hay alerta por tormentas fuertes

El fin de semana inició primaveral este sábado en Entre Ríos con cielo despejado y temperaturas bien encima de los 20º. Este domingo no habrá mayores variaciones, pero el cielo estará más nublado y podrían caer algunas lluvias aisladas en algunas zonas de la provincia. Mientras, el Servicio Meteorológico Nacional emitó un alerta amarillo por tormentas fuertes.

El organismo nacional indica que la noche del sábado tendrá cielo parcialmente nublado en toda la provincia. La madrugada del domingo podría estar algo inestable en departamentos del sur de Entre Ríos, como Gualeguaychú, donde podrían aparecer chaparrones aislados, y del norte, como Concordia, donde el SMN anticipa posibles lluvias aisladas.

La mañana y la tarde del domingo continuarán con cielo parcialmente nublado en toda la provincia y hacia la noche podría volver la inestabilidad pero en la costa del río Paraná y algunas zonas del centro de Entre Ríos, donde el SMN prevé algunos chaparrones.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán cálidas y primaverales, con mínimas altas de hasta 16º y máximas en torno a los 24º en promedio en Entre Ríos. Los vientos soplarán del sureste y el este.

El lunes será lluvioso según el pronóstico oficial. Comenzaría con lluvias aisladas en toda la provincia, continuaría con tormentas aisladas durante la mañana, que por la tarde tornarían a chaparrones en departamentos del sur. Luego, por la noche, la mayoría de Entre Ríos volvería a cielo mayormente nublado.

Sin embargo, hay departamentos del norte entrerriano que ya tienen un alerta amarillo vigente por tormentas fuertes para la noche del lunes: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, informó el SMN este sábado.

Las temperaturas el lunes se mantendrían estables, entre 16º y 22º, y los vientos continuarían procedentes del este y el sureste.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

Ahora – Génesis24