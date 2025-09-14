Ruta 39: Dos automóviles protagonizaron un choque a la altura de Villa Horacio

Se produjo este sábado en las últimas horas de la tarde un violento choque en ruta Provincial 39, altura de la planta de Fadel, al este del acceso a San Justo.

Fuentes señalaron que los vehículos involucrados fueron un Fiat Palio y un Volkswagen Bora, que al parecer transitaban en sentidos opuestos, el Palio salía de la planta de Fadel y el Bora iba en dirección al oeste.

Se desconoce la mecánica del siniestro que causó importantes daños materiales y obligó a la asistencia y traslado de tres personas que iban en el Fiat, al hospital Urquiza.

En el lugar trabajaba personal de la Policía de Entre Ríos y una dotación de Bomberos Voluntarios de Caseros.

03442 – Bomberos Voluntarios Caseros y CDU.

Comparte esto: Twitter

Facebook

