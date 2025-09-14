Prevén sembrar unas 350.000 hectáreas con maíz de primera en Entre Ríos

Según la información analizada enla Bolsa de Cereales, la siembra alcanzó aproximadamente el 35% del área prevista.

Las labores se reanudaron esta semana luego de las abundantes precipitaciones recientes, que habían interrumpido temporalmente las tareas.

Aún no se observan fallas en la densidad de plantas. No obstante, se registraron daños en lotes afectados por corridas de agua, así como una compactación de la capa superficial del suelo en los surcos, lo que genera dificultades para la emergencia de las plántulas.

También se indicó que las bajas temperaturas registradas en los últimos días han ocasionado daños en las plantas emergidas, manifestándose principalmente a través del quemado de hojas.

En cuanto a giraso, el área destinada para la campaña 2025/26 se proyecta similar a la del ciclo anterior, que fue de 24.350 hectáreas.

El avance de siembra alcanzó al cierre del informe semanal un avance del 53%. Al igual que lo ocurrido en la siembra de maíz, las labores se interrumpieron debido a las precipitaciones. Sin embargo, se espera que en esta semana el ritmo de siembra se generalice.

Los primeros lotes sembrados se encuentran emergidos y con un buen stand de plantas.