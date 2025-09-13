En un año, el número de detenidos en Entre Ríos aumentó un 30%

Son números oficiales, que maneja el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos. Durante este viernes, en Concordia, se realizó su reunión anual.
El Ministerio Público de la Defensa llevó adelante su reunión anual en Concordia. Fue durante este viernes, en un hotel ubicado en el Parque San Carlos.
Vale recordar que la Ley Orgánica de los Ministerios Públicos, Nº 10407, establece como uno de los deberes del Defensor General “convocar, por lo menos una vez al año a una reunión, a la que deberán asistir todos los funcionarios del Ministerio, en la cual se tratarán todas las cuestiones que el Defensor General incluya en la convocatoria” -art. 36 inc. t.
Anual
Al respecto, el Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez explicó que en el balance «en lo que se refiere a la Defensoría Civil, este último año ha habido un repunte muy grande del trabajo de los defensores respecto a los amparos».
En diálogo con Diario Río Uruguay, el profesional citó el caso más común que son los amparos «contra una obra social, en donde involucra a niñas, niñas, adolescentes o a discapacitados, eso se nos corre viste a nosotros y nosotros tenemos que expresarnos al respecto».
En este sentido, Benítez destacó que «en los amparos a la Salud ha habido un aumento muy grande fundamentalmente si los comparamos con lo que fue el año pasado, que era la medida de protección excepcional».
El defensor oficial lo relacionó con la actual coyuntura de crisis económica. «Toda vez que el Estado o las obras sociales no amparan un derecho que está amparado por la Constitución Nacional, debemos intervenir nosotros», acotó.
Para el caso de las defensoría penales, dijo, «observamos un incremento de aproximadamente un 25, un 30 % de mayor cantidad de detenidos en la provincia». Son datos comparativos interanuales «septiembre de 2024 contra septiembre de 2025», ilustró.