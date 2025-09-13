Continúan los controles integrales de salud escolar en el CAPS de Caseros

Este viernes 12 de septiembre en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Caseros continuaron con los Controles Integrales de Salud destinados a niños y niñas en edad escolar que cursan 1° y 6° grado.

En esta nueva jornada de controles los profesionales del CAPS local recibieron y atendieron a los estudiantes de la Escuela Rural N°20 “Remedios Escalada de San Martín”.

Los controles se llevan adelante en el marco de la propuesta de estrategia sanitaria diseñada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Consejo General de Educación, a través de la cual se busca lograr la prevención y detección temprana de enfermedades en la infancia.

