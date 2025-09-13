Caseros: Muestra “Trazos que guardan historia” en el Museo de la Estación

Este domingo 14 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas el Museo de la Estación de Caseros abre sus puertas con la Muestra “Trazos que guardan historia”.

Esta muestra transitoria permanecerá durante todo el mes de septiembre, exponiendo las obras de los Croquiseros Urbanos de Concepción del Uruguay, quienes realizaron las mismas en el mes de marzo cuando visitaron la localidad en el marco del Día del Ferroviario.

La muestra también se puede visitar en días de semana de martes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

