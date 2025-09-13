Concepción del Uruguay: Menor detenido con réplica de arma de fuego en su poder y también el padre de éste por agredir a policías

Según pudo saber Génesis24, en un hecho que pone de manifiesto la problemática de los delitos urbanos, un joven de 17 años fue detenido esta tarde en posesión de una réplica de arma de fuego, la cual era muy similar a una real. El incidente escaló cuando su padre agredió a un agente policial y fue aprehendido en una dependencia policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando el Subjefe Departamental que circulaba por las calles Henry y Dina Nardone (zona planta de rebombeo cloacal), observó a un joven en bicicleta que se acomodaba lo que parecía ser una pistola en la pretina del pantalón. Dada la constante alerta por la participación de menores en delitos como el robo de bicicletas y celulares, el funcionario procedió a demorarlo.

Tras identificar al joven de 17 años, familiares y vecinos se hicieron presentes en el lugar, increpando a los agentes. Para resguardar la integridad del menor, se decidió trasladarlo a la Comisaría de Minoridad. El móvil policial fue seguido por una camioneta blanca, de la que descendieron los padres del joven.

Una vez en la Comisaria de Minoridad, el padre del adolescente, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, comenzó a cuestionar el procedimiento de forma violenta, llegando a patear la puerta de la comisaría y agrediendo a los funcionarios. Con la llegada de personal de apoyo, el agresor fue reducido y aprehendido. Durante el forcejeo, un funcionario resultó con lesiones.

Por disposición de la fiscalía, el hombre fue indagado en libertad y el menor de edad fue entregado a su madre, mientras que la réplica del arma, de gas comprimido CO2, fue secuestrada.

