Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada

Según pudo saber Génesis24, la rápida intervención de la policía permitió recuperar, en cuestión de minutos, una motocicleta que había sido robada esta mañana de una vivienda en el Bulevar Mosconi.

El hecho se denunció cerca de las 11:00, cuando un vecino advirtió la falta de una moto Yamaha Crypton, de color bordó, que se encontraba en una propiedad cercana, la cual pertenecía a un familiar que actualmente no se encontraba en la vivienda.

Tras recibir la alerta, el personal del Comando Radioeléctrico realizó un rastrillaje en la zona y logró ubicar el vehículo abandonado en un sector de pastizales en el ingreso al barrio Ex-circuito Mena.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Comisaría Primera para continuar con las diligencias correspondientes.

