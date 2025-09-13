Colón: Detenido tras violar una restricción impuesta por orden judicial

Según supo Génesis24, minutos antes de la hora 10:00 de este viernes, personal policial de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a las inmediaciones de Calle 9 de Julio al 90, a raíz de haberse recepcionado un llamado telefónico en la Sala de Comunicaciones y Video Vigilancia por parte de una ciudadana, quien alertaba que un sujeto, con quien tenía medidas cautelares vigentes impuestas desde el Juzgado de Familia local, se encontraba en su lugar de trabajo incumpliéndolas.

Ante ello, inmediatamente se dirigieron al lugar, donde al llegar confirmaron la veracidad de la llamada, localizando a dicho individuo, quien tenía prohibición de acercamiento, así como también de realizar actos molestos y/o perturbadores en contra de la ciudadana.

Comunicada la novedad a la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la inmediata aprehensión del sujeto y su traslado hacia la Sede Policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

