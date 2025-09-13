Caseros: Reunión entre autoridades municipales y policía local

Autoridades y referentes de áreas municipales mantuvieron un encuentro con el Comisario Maximiliano Planissig, con el fin de avanzar en estrategias conjuntas que permitan garantizar la seguridad de todas las comunidades que integran la región.

Asimismo, se buscará fortalecer la colaboración por parte de la Municipalidad para mejorar la infraestructura de la Comisaría local y la provisión de elementos necesarios para mejorar su operatividad en beneficio de la comunidad.

Este encuentro se dio luego de que el Municipio de Caseros haya participado el pasado martes 9 de septiembre en el “II Encuentro Institucional por la Seguridad”, que reunió a presidentes municipales, jefes comunales y jefes de comisaría del Departamento Uruguay.

De la jornada participaron la Jueza del Tribunal Regional de Faltas, Dra. Jesica Hamn, y Rafael Cergneux del Área de Seguridad Ciudadana, y en la misma se abordó la problemática del narcomenudeo en el departamento y la Ley de Narcomenudeo.

El objetivo de estos encuentros es brindar información y herramientas para fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones.

