Tiempo en Entre Ríos: el fin de semana comienza mayormente nublado, ¿llegan las lluvias?

Después de varios días soleados, el pronóstico anticipa un sábado con cielo mayormente nublado en la provincia de Entre Ríos. En ese marco las temperaturas descenderán algunos grados llegando las máximas a rondar los 22°C.

No se descarta para el lunes algunas inestabilidades aisladas en la provincia, de acuerdo al pronóstico extendido.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un sábado mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades también se espera una jornada con cielo muy nublado y hay posibilidad de chaparrones para la noche. Ahora