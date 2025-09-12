Detenciones y secuestros en el marco de una investigación por robo en el departamento Colón

Según supo Génesis24, en el marco de una investigación llevada a cabo por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón, en relación con un robo ocurrido en los primeros días del mes pasado en la ciudad de Villa Elisa, se concretaron importantes medidas judiciales.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del 9 de agosto, cuando tres personas, con los rostros cubiertos y guantes puestos, ingresaron a una vivienda ubicada en Bvard. Guex al 1500, en Villa Elisa. Una vez dentro, tras reducir a un ocupante del inmueble, sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo, una cuchilla y dos armas de fuego. Luego de cometer el ilícito, los delincuentes se dieron a la fuga en cuestión de minutos.

A raíz de la denuncia del damnificado y tras intensas tareas investigativas, se obtuvieron elementos probatorios que permitieron identificar a los presuntos autores del hecho, todos ellos domiciliados en la provincia de Santa Fe.

Con la intervención del Juzgado de Garantías de Colón y la colaboración de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en la mañana de hoy se llevaron a cabo órdenes de allanamiento en dos viviendas ubicadas sobre Pasaje Irala, en dicha provincia. Durante los operativos, se procedió al formal secuestro de una suma significativa de dinero, siete teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los sospechosos al momento de cometer el robo.

Además, se logró la detención de dos hombres, quienes fueron trasladados a dependencias de la Policía de Santa Fe, donde permanecen a disposición del Juzgado interviniente, aguardando su traslado a esta jurisdicción.

Las investigaciones continúan con el objetivo de lograr el esclarecimiento total del hecho y la identificación de la totalidad de los partícipes.

