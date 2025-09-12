La AFIP allanó en Entre Ríos la familia de la asesora de Francos mientras estaba en Miami

Un operativo de la AFIP con apoyo policial irrumpió en Villaguay y allanó los comercios de Jorge Tolomei, acusado de evasión fiscal, empleados sin registrar y venta de mercadería falsificada. El procedimiento dejó constancia de maniobras de evasión y la comercialización de productos truchos.

El hecho tomó relevancia nacional porque Tolomei es el padre de Rosario Tolomei, asesora de comunicación del jefe de Gabinete Guillermo Francos, uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Javier Milei.

La polémica se multiplicó porque, al momento de los allanamientos, la familia Tolomei se encontraba en Miami. El contraste entre el procedimiento judicial en Entre Ríos y las vacaciones en el exterior detonó cuestionamientos en redes sociales.

Cuentas críticas del oficialismo apuntaron directamente contra la asesora de Francos: “En dos años vino del interior sin un peso y ya se puede ir a Miami”, ironizaron.

Al mismo tiempo, Rosario protagonizó un fuerte cruce tuitero con Daniel Parisini, dirigente identificado con Santiago Caputo, lo que expuso otra grieta en la interna libertaria. En medio de los comentarios, muchos usuarios cuestionaron a Francos y hasta lo llamaron “viejo gagá”, lo que obligó a Rosario a defenderlo públicamente.

El operativo contra Jorge Tolomei llega en un momento de máxima tensión dentro de La Libertad Avanza. Los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas del 3% en discapacidad ya habían revelado la disputa entre el sector de Karina Milei y el de Caputo.

La intervención de la AFIP —organismo que libertarios atribuyen a la órbita de Caputo— sobre la familia directa de una asesora de Francos reaviva la hipótesis de fuego amigo en el corazón del gobierno.

Repercusiones en Entre Ríos

Villaguay quedó en el centro de la tormenta: un comerciante local acusado de evasión, su hija en el círculo íntimo de Francos y una familia expuesta por vacacionar en Miami en el momento exacto de los allanamientos.

Analistas entrerrianos remarcan que la coincidencia es explosiva: la AFIP actuó en Villaguay mientras la familia Tolomei seguía las noticias desde Miami. El episodio promete seguir alimentando la feroz interna libertaria aún no solucionada después de la fuerte derrota en Bs As a manos del PJ.

