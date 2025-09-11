Muerte de joven hombre en Basavilbaso: hubo allanamientos con secuestro de elementos

Según pudo saber Génesis24, en el marco de la investigación por el homicidio de de un sujeto de 42 años, personal policial realizó dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Basavilbaso.

Durante los procedimientos se secuestraron prendas de vestir, calzados y otros elementos que podrían estar relacionados con el hecho. Parte de lo incautado presentaba manchas que serán sometidas a pericias.

Las diligencias concluyeron pasadas las 18:30 y los resultados fueron informados a la Fiscalía interviniente.

