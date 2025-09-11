Autovía Artigas: Un hombre perdió la vida tras volcar su camioneta. Se conoció su identidad

El hecho se produjo a la altura del kilometro 249, de la Autovía José Gervasio Artigas. Lamentablemente, el conductor del vehículo siniestrado falleció en el accidente.
Accidente en Ruta 14. En la tarde de este miércoles, alrededor de las 17:30 horas, se produjo un trágico siniestro vial en el kilómetro 249 y ½ de la Autovía Artigas, con el saldo lamentable de una persona fallecida. Al lugar acudieron de inmediato los servicios de emergencia, como lo es el personal del 107, quienes constataron que el conductor de la camioneta no presentaba signos vitales.
Según informó la Jefatura Departamental de Policía, el hecho involucró a una camioneta Toyota que circulaba en sentido sur-norte. El conductor habría intentado sobrepasar a un camión por la derecha, maniobra que derivó en un primer contacto lateral entre ambos vehículos.
Producto de ese roce, la camioneta se habría atravesado delante del camión, provocando una segunda colisión. El impacto hizo que la camioneta perdiera estabilidad y terminara volcada en el cantero central de la autovía.
En el lugar del accidente intervino la fiscal de turno, la Dra. Daniea Montangie, quien dispuso las actuaciones de rigor y el inicio de una investigación para esclarecer las causas del accidente.
El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras trabajaban los equipos policiales, médicos y de peritaje.
Era un reconocido comerciante de Concordia
Según pudo saber 7Paginas, Tito era propietario de un tradicional bar-almacén ubicado en la zona sur de la ciudad, en el barrio El Martillo, donde era ampliamente reconocido por vecinos y clientes debido a su larga trayectoria en el rubro comercial.
DRU – 7Páginas