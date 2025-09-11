Basavilbaso en vilo por el brutal asesinato de Gabriel Parreño

Su cuerpo fue hallado el miércoles por la noche en su vivienda de Podestá 961, luego de que un familiar, preocupado por la falta de respuestas, decidiera acercarse al domicilio.

El cadáver presentaba heridas de arma blanca, tanto de carácter defensivo como de ataque. Según las primeras pericias, la muerte se habría producido al menos 24 horas antes del hallazgo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital “Urquiza” de Concepción del Uruguay, donde se le realizó la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso, y de la cual trascendió que las heridas corto punzantes que sufrió Parreño fueron más de veinte.

Hipótesis y pruebas en análisis

En principio, los investigadores descartaron el móvil del robo y se inclinan por la posibilidad de un conflicto personal.

La Fiscalía espera testimonios clave y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, cuya información aún debe ser recuperada.

Un hecho inesperado complicó la pesquisa

Trascendió esta mañana que trajadores que cortaban pasto en la zona habían hallado un cuchillo que podría haber sido el arma homicida. Sin embargo, al desconocer su importancia, lo limpiaron antes de entregarlo, lo que podría haber afectado su valor probatorio.

Allanamientos y un sospechoso bajo la lupa

Este jueves por la tarde se realizan simultáneamente dos allanamientos con fuerte despliegue policial en viviendas de los barrios Pueblo Nuevo y San José.

Los procedimientos están orientados a la búsqueda de prendas de vestir y una bicicleta que, según registros de cámaras de seguridad, habrían pertenecido a un sujeto visto merodeando en las cercanías del lugar del crimen.

Fuentes extraoficiales le señalan a FM RIEL que el principal sospechoso sería un hombre que permanece detenido desde la madrugada del martes en una causa por violencia doméstica.

Se presume que el asesinato podría haber ocurrido antes de que el individuo se entregara en la comisaría, al saber que la Policía lo buscaba tras la denuncia de un familiar.

Una ciudad en estado de alerta

El crimen de Parreño ha generado estupor y preocupación en la comunidad. Vecinos y allegados esperan que la investigación avance con rapidez y que los resultados periciales aporten certezas sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía mantienen el hermetismo lógico de un caso complejo que mantiene en vilo a toda la ciudad.

“Tenía 10 puñaladas en la zona del pecho que eran corto punzantes”

El Jefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, Esteban Allegrini, actualizó la información sobre el crimen de un hombre de 42 años ocurrido en las últimas horas en una vivienda de Basavilbaso.

Allegrini explicó que “ayer a las 21 horas un familiar denunció que este muchacho de 42 años estaba tirado en el piso con sangre, en la zona del comedor, saliendo de la pieza”.

Tras realizarse las pericias de rigor, el cuerpo fue llevado a la morgue de Concepción del Uruguay, “hace pocas horas se le entregó a la familia”.

El cuerpo del fallecido, según el médico policial, presentaba “10 puñaladas. Había lesiones en el brazo, en la mano que eran defensivas, pero 10 puñaladas en la zona del pecho que eran corto punzantes”, afirmó Allegrini.

En horas de la tarde de este jueves, se estaban realizando allanamientos en Basavilbaso por lo que se estaba “muy cerca de la persona sospechada”.

En la vivienda, “la puerta de atrás estaba rota, sospechamos que pudo haber ingresado por ahí. Seguramente lo ha sorprendido y se ha producido la lucha”.

“Este hombre tenía cámaras dentro de su domicilio. El Coordinador General de los Fiscales pidió se eligiera un perito para que no hubiera ningún cuestionamiento a la prueba”, indicó.

Con respecto a la personalidad de la víctima, señaló: “Era consumidor de estupefacientes y tenía problemas de esquizofrenia”.

Allegrini explicó que se están realizando dos allanamientos porque “la persona sospechada tiene dos domicilios”.

FM Riel Basavilbaso – Radio La Voz