Concepción del Uruguay: Un hombre fue detenido tras incumplir una medida judicial contra su expareja

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 49 años fue aprehendido en la tarde de ayer por personal de la Comisaría Primera, luego de incumplir una restricción de acercamiento hacia su expareja, quien cumple prisión domiciliaria.

El hecho se produjo a las 17:30 hs, cuando los agentes se hicieron presentes en una vivienda en la intersección de las calles 12 del Oeste Bis y Bv. 12 de Octubre. Allí, se entrevistaron con una mujer de 44 años, quien manifestó que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica y que su ex pareja se había hecho presente en el lugar, insultándola. La mujer aclaró que no hubo agresiones físicas, solo verbales.

La policía verificó la situación con la Sala del Comando, constatando que el hombre tenía una restricción de acercamiento vigente por 90 días, notificada el 27 de junio de 2025.

Tras ser informado del hecho, la fiscalía en turno ordenó la aprehensión del hombre por el supuesto delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia. El detenido fue trasladado a la dependencia policial para su identificación y quedó a disposición de la magistratura interviniente.

