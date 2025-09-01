Autovía Artigas: Minibús con 24 personas a bordo sufrió un desperfecto mecánico y terminó chocando

Según supo Génesis24, anoche personal policial de Comisaría Ubajay dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en la Autovía Gervasio Artigas al km 206.

Allí, una Minibús marca COMIL, utilizado para transporte de un grupo familiar compuesto por 24 personas, conducido por un hombre de 34 años de edad, residente de la Provincia de Buenos Aires, al circular por dicha Ruta en sentido de Sur a Norte, por razones que se tratan de establecer, habría sufrido la rotura y desprendimiento del tren delantero, provocando la pérdida del control del rodado e impactó contra el guardarraíl derecho.

Como consecuencia del incidente, afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni interrupción en el tránsito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

