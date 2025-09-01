Concepción del Uruguay: Recuperan moto que había sido robada de una vivienda

Según pudo saber Génesis24, un llamado a la policía en la madrugada de hoy permitió recuperar una motocicleta que había sido robada de un domicilio y, además, alertar a su propietario sobre el hecho.

El suceso se desencadenó cuando una llamada a la sala del Comando Radioeléctrico informó que tres individuos vestidos de negro corrían con dos motocicletas por la zona de un pasillo en la calle 12 del Norte. Inmediatamente, personal policial se dirigió al lugar, donde observaron huellas de motos en el barro que se dirigían hacia el interior del pasillo.

Tras ingresar unos 20 metros, los agentes encontraron una motocicleta de 110cc de color gris, con el tambor de arranque forzado. En ese momento, varios hombres comenzaron a salir de una casilla, por lo que los efectivos tomaron el rodado y se retiraron del lugar.

Al chequear la motocicleta, se constató que era propiedad de un hombre que vive en el Barrio Mosconi. La policía se comunicó con él, quien se enteró por la fuerza policial de la falta de su rodado.

La motocicleta recuperada quedó secuestrada para las pericias correspondientes y la investigación continúa para dar con los responsables del hecho. Se dio intervención a la fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Lara Plescia.

