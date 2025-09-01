Autovía Artigas: Colectivo que trasladaba trabajadores sufrió un vuelco y dejó varios heridos

Un colectivo de la empresa San Antonio, que trasladaba cosecheros desde Concordia hacia Villa del Rosario, volcó en la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 302, en la zona conocida como la “Rotonda del Ombú”.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando el conductor del rodado, un Mercedes Benz, perdió el control debido a la intensa lluvia. El vehículo despistó y terminó volcando sobre la banquina Este de la ruta.

Como consecuencia, varios pasajeros resultaron heridos. Seis de ellos fueron trasladados en vehículos particulares al Hospital Santa Rosa de Chajarí, mientras que otros cuatro fueron derivados en ambulancia al Hospital San José de Federación. Desde este último nosocomio se informó que uno de los lesionados podría presentar una fractura de mandíbula, mientras que los demás sufrieron cortes y contusiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Suburbios y personal de emergencias, quienes constataron que el accidente no interrumpió la circulación sobre la Ruta 14, aunque sí quedó obstruido el acceso a Colonia Racedo. Se aguardaba la llegada de maquinaria para remover el colectivo siniestrado.

