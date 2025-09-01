Concepción del Uruguay: Accidente de tránsito provocó una fuga de gas

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 82 años resultó con una herida leve en el cuero cabelludo, luego de que perdiera el control de su automóvil e impactara contra una casilla de gas.

El hecho, que se produjo hoy por la mañana, provocó una fuga de gas en la zona, lo que obligó a una rápida intervención policial y de los bomberos.

El siniestro se registró a las 10:50 hs, cuando un automóvil Nissan Kicks, conducido por un hombre de 82 años, circulaba por calle 8 de Junio. Por circunstancias que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra una casilla de gas ubicada en el número 165 de esa misma calle.

Inmediatamente, personal del Comando Radioeléctrico acordonó la zona para asegurar la seguridad. Se dio intervención a los Bomberos y a la empresa de Gas, quienes trabajaron para controlar la fuga.

El conductor del vehículo fue examinado por una ambulancia quienes le realizaron las curaciones.

