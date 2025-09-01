Autovía Artigas: Automovilista sufrió un despiste y terminó volcado contra el alambrado

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo recabar, este lunes siendo pasada la hora 7.00, personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas fue alertado sobre un siniestro vial, ocurrido en Autovía N°14, km 22 aproximadamente, mano Entre Ríos-Buenos Aires.

Tras ello, salió de inmediato móvil N° 24, al arribo de la dotación se encuentra con un vehículo siniestrado marca CHEVROLET ONIX, el cual era conducido por un hombre de 36 años con domicilio en la ciudad de Gualeguaychú. Afortunadamente dicho joven no había sufrido ninguna lesión visible.

De acuerdo a lo consignado a este medio, dicho automovilista sufrió un despiste para luego terminar volcando, quedando en la zona del préstamo contra el alambrado.

Dicho vehículo que circulaba desde Gualeguaychú con destino a San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Al momento del siniestro llovía en la zona. Fue así que se le dio abrigo en la unidad bomberil hasta la llegada de un compañero, ya que estaba mojado y también se solicitó el auxilio de vialidad Nacional para que retire el vehículo.

Trabajaron allí la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

