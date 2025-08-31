Concepción del Uruguay: Un hombre sufrió un accidente mientras arreglaba su auto y debió ser hospitalizado

En horas de la tarde de este sábado, un hombre de 73 años de Concepción del Uruguay resultó herido al sufrir un accidente doméstico mientras realizaba arreglos en su automóvil, en un domicilio de calle Doctor Sabin al 200.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.20 horas, cuando, por causas que se tratan de establecer, el vehículo se desplazó y cayó sobre el hombre mientras trabajaba debajo de él.

Los pedidos de auxilio fueron escuchados por vecinos de la cuadra, quienes rápidamente acudieron a asistirlo y lograron sacarlo de debajo del auto, dando aviso de inmediato al servicio de emergencias.

Según se informó, una ambulancia acudió al lugar y, tras la evaluación primaria, el hombre fue trasladado para recibir atención médica.

03442 – Ahora