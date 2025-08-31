Emitieron alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas para toda la provincia

Los departamentos alcanzados por alerta naranja este domingo son: La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá y Villaguay.

De acuerdo al alerta el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mientras que los departamentos dentro del área con alerta amarilla este domingo son: Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy.

Estos serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

En tanto, para este lunes el alerta amarillo alcanza a toda la provincia.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por rayos, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.