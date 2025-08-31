Trágico accidente en Ruta 39: Vecino de Caseros perdió la vida tras un despiste

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, un trágico siniestro vial se produjo hoy a la madrugada en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del kilómetro 130, cerca del ingreso a Caseros, dejando como saldo a un hombre fallecido.

El hecho se registró a las 05:05 hs, cuando un automóvil Chevrolet Vectra, por causas que se intentan establecer, despistó de la cinta asfáltica. A raíz del impacto, el conductor del rodado fue expulsado del habitáculo, falleciendo en el lugar.

La víctima fue identificada como un hombre de 48 años de edad, identificado como Lucio Alfredo Trovalesi, vecino de nuestra localidad de Caseros.

Inmediatamente, se hizo presente personal policial, médico de emergencias, ambulancia y personal de tránsito, quienes trabajaron en el lugar.

Se preservó el lugar del hecho y se dio intervención a la Fiscalía en turno y a la División de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

A pesar del trágico accidente, la circulación vehicular en la ruta no se vio afectada.

