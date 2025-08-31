Concepción del Uruguay: Detenidos durante la madrugada tras retirarse de local sin pagar lo consumido y generar disturbios

Según pudo saber Génesis24, dos hombres, de 27 y 32 años, fueron aprehendidos en la madrugada de hoy por personal del Comando Radioeléctrico, tras alterar el orden público en la vía pública luego de no pagar lo consumido en un local comercial.

El hecho se produjo alrededor de la 01:00 hs, cuando el puesto policial de la Basílica fue alertado por empleados de un local comercial sobre la presencia de tres hombres que se habían retirado del lugar sin abonar lo consumido.

Con las descripciones proporcionadas, los agentes del móvil 1572, a cargo del Jefe de Operaciones, lograron demorar a dos de los sospechosos en la intersección de las calles 3 de Febrero y 9 de Julio. Tras ser conducidos al local, ambos abonaron lo que habían consumido.

Sin embargo, al momento de solicitarles sus datos, los hombres se pusieron a los gritos, alterando el orden del lugar y emanando un fuerte aliento etílico.

Ante esta actitud, la policía procedió a su aprehensión por la supuesta infracción a los artículos 41 y 43 de la Ley 3815, que sanciona las contravenciones.

Los hombres fueron trasladados a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera para su correcta identificación y posterior alojamiento a disposición de la justicia.

