Fue golpeada, escapó corriendo pero el agresor la persiguió hasta la comisaría

Detuvieron a otro hombre por golpear e insultar a su pareja. Ocurrió el viernes en la noche, la mujer llegó a la comisaría escapando del agresor. Ocurrió en Gualeguaychú.

En la noche del viernes, personal de la Comisaría de Minoridad tomó la denuncia de una mujer de 56 años que manifestó que su pareja de 39 años la agredió.

Según relató, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas, mantuvieron una discusión y el hombre la golpeó con patadas en distintas partes del cuerpo, además de insultarla verbalmente.

La víctima logró escapar de la vivienda y se presentó en la Comisaría Segunda, siendo seguida por el agresor, que fue demorado en dicha dependencia.

La Unidad Fiscal de Género dispuso la aprehensión del hombre. R2820