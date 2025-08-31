Colón: Detención y secuestro de elementos tras denuncia por Amenazas Calificadas

Según pudo saber Génesis24, en virtud a una denuncia por Amenazas Calificadas por el uso de arma de fuego, se inició una investigación que conllevo diferentes tareas y recolección de datos por parte de personal policial de Jefatura Departamental Colón, lográndose información de sumo interés para la pesquisa que motivo la solicitud y obtención del Juzgado de Garantía local de tres Órdenes de Allanamientos y Requisas domiciliarias, para tres fincas situadas en la localidad de Colon.

Estos procedimientos se llevaron a cabo en la tarde de este sábado, arrojando resultados favorables para la pesquisa en trámite, procediéndose al formal secuestro de dos Teléfonos Celulares y una Tablet marca XIAOMI modelo REDMI PAD SE.

Asimismo, y acorde a lo ordenado en los Mandamientos Judiciales, se procedió a la Aprehensión de la persona sindicada como autor de la acción delictual, un masculino mayor de edad residente de esta ciudad, quien fue interceptado en la intersección de Calles Hernández y Urquiza, siendo trasladado hasta Sede Policial, donde quedó alojado a disposición de la Magistratura actuante, procediéndose, a su vez, al Secuestro de la Motocicleta en la que se conducía marca HONDA BIZ 110 cc., la cual habría sido empleado para cometer el ilícito investigado.

