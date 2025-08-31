Concepción del Uruguay: Menores armados durante la madrugada fueron demorados y entregados a sus progenitores

Según pudo saber Génesis24, la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar demoró en la madrugada de hoy a dos menores de edad, que fueron hallados portando un cuchillo.

El hecho se produjo alrededor de las 04:20 hs, cuando personal policial fue comisionado a la intersección de las calles Galarza y Bv. Díaz Vélez. En el lugar, los agentes interceptaron a dos menores y, al identificarlos, se les encontró un cuchillo tipo tramontina entre sus prendas de vestir.

Los menores, de 16 y 14 años, fueron demorados y trasladados a la Comisaría de Minoridad para su correcta identificación.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, fue informada de la situación y dispuso que los jóvenes fueran examinados por el médico policial en turno y, posteriormente, entregados a sus progenitores.

