Colón: Detenidos tras evadir un control de tránsito y darse a la fuga

Según pudo saber Génesis24, en horas de la madrugada, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón llevó a cabo un procedimiento que resultó con la aprehensión de dos individuos por Resistencia a la Autoridad.

Los hechos se originaron cuando los efectivos comenzaron un seguimiento a distancia de una camioneta Chevrolet Silverado, que previamente había evadido un control de Inspección Municipal llevado a cabo en las intersecciones de las Avenidas Gral. Urquiza y Quiroz, de Colón.

En el rodado se trasladaban dos sujetos, quienes a pesar de las señales de alto, luces y sirena, los ocupantes del vehículo continuaron su marcha a alta velocidad y realizando maniobras evasivas peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Tras recorrer varias cuadras, el rodado finalmente detuvo su marcha en las inmediaciones de Calles Cabo Primero Pereira y Gouchon, de dicha ciudad, donde los ocupantes del vehículo se mostraron reacios a colaborar con los uniformados, lo que dificultó la intervención hasta que finalmente se logró la identificación de los mismos, siendo dos masculinos de 34 y 43 años respectivamente, ambos residentes de Colón.

Seguidamente, a raíz de los hechos, se dio intervención a la Fiscalía Local, quien dispuso la inmediata detención de estos sujetos, y su alojamiento en Sede Policial quedando a disposición de la misma.

Asimismo, el vehículo involucrado fue retenido por Inspección Municipal.

