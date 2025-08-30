Caseros: Corte de pasto y mantenimiento de terrenos y patios

El Área de Seguridad Ciudadana recuerda a los vecinos frentistas que se encuentra vigente la obligación de eliminar malezas y/o residuos en general de veredas, banquinas, obras en construcción, baldíos y casas abandonadas de acuerdo a lo establecido por el Art° 110 del Código de Faltas Municipal.

Por tal motivo, solicitamos a todos aquellos propietarios de casas y terrenos baldíos que realicen el corte de pasto.

Asimismo, luego de realizar el corte, pedimos la colaboración de embolsar el pasto y dejarlo en el cesto de residuos a fin de facilitar el trabajo de los empleados municipales al momento de recolectar.

Finalización de la Temporada de Poda

A partir del 31 de agosto finaliza la Temporada de Poda de acuerdo a la Ordenanza Nº 9/11 de la Municipalidad de Caseros.

Fuera del período establecido en dicha norma, queda prohibido el depósito de ramas en la vía pública siendo aplicable la multa prevista según el Código de Faltas de la Ordenanza N° 18/92, Art. 19°.

