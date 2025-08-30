Beba cambiada: intervinieron la morgue del Masvernat. Hubo un «intercambio en el proceso administrativo», explicó el director

Dodorico aseveró que en las primeras horas “no teníamos por ahí mucho donde buscar más que lo que fue el trámite administrativo del proceso de manipulación y entrega del cuerpo”.
-Llama la atención la situación de la otra bebé, la que se entregó cambiada. ¿Se sabe algo de la familia?
-La información está, obviamente. Esa información fue entregada a la Justicia. Ellos tienen que confirmarla. En todo lo que actuamos pusimos en conocimiento al fiscal: fuimos aclarando cada una de estas situaciones a partir de que fuimos teniendo novedades en cuanto a la investigación interna del hospital.
-¿Entonces el hospital sí pudo corroborar a quién pertenece ese otro cuerpo?
-Sí, Nosotros tenemos los registros. Lo que pudimos ver es que fallaron los sistemas administrativos. Lo que sucedió fue un intercambio en el proceso administrativo. Y eso es lógicamente lo que va a investigar la Justicia. Ese punto fue el que alteró toda la situación y que desencadenó en esto. Nosotros nos entrevistamos con la mamá cuando ellos pudieron llegar aquí a Concordia, poco después del mediodía. Recibimos algunos datos que no teníamos, que nos ayudaron en la investigación que venía llevando a cabo el departamento de seguridad. Y bueno, algunas horas después detectamos esto que estoy refiriendo. Inmediatamente, con el asesor legal nos pusimos en contacto con el fiscal que entiende la causa, y le pedimos autorización para volver a llamar a la familia y comunicarle el hallazgo del cuerpo.
-¿Qué áreas están bajo investigación para determinar qué fue lo que ocurrió?
-Nosotros lo que hicimos es revisar todo el proceso administrativo y dispusimos la intervención de la morgue. Y lo que hicimos fue remitir toda esa documentación a la Justicia. Esto simplemente porque como cualquier área que está bajo investigación para preservar cualquier documentación, para preservar cualquier situación y hasta también para comodidades de las personas que hasta el momento trabajaban dentro.