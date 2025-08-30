sábado 30 agosto 2025

VIDEO: Sintió olor a quemado, bajó y se alejó, antes de que su auto fuera devorado por las llamas

Una mujer que circulaba a bordo de su automóvil Fiat Palio por avenida Eva Perón en Concordia, en sentido sur – norte, comenzó a sentir olor a quemado, por lo que detuvo su marcha y en ese momento notó que del capot empezaba a salir fuego.

Susto mediante, la conductora optó por descender del vehículo y alejarse lo más rápido posible, evitando así que las llamas pudieran afectarla.

Concurrieron al lugar Bomberos Zapadores. Solamente se registraron daños materiales.

