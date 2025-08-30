Tiempo en Entre Ríos: el fin de semana comienza con cielo nublado, ¿a qué hora llueve?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este sábado llegarían las lluvias y tormentas a la provincia. En esa línea, se espera que en la capital provincial y en el sur de Entre Ríos las inestabilidades comiencen en horas de la tarde mientras que en el norte sería por la noche.

El fenómeno más intenso se daría el domingo, ya que rige un alerta amarillo por tormentas para horas de la mañana.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados. Allí se prevé un sábado con cielo nublado, las tormentas llegarían en horas de la noche.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados. En estas localidades se espera un día con cielo nublado y lluvias aisladas por la tarde.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

Ahora – Génesis24