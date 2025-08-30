Autovía Artigas: Un camión despistó y volcó su carga

Milagrosamente no hubo que lamentar heridos de gravedad ni otros vehículos involucrados.
Según se informó, el siniestro vial ocurrió minutos antes de las 07:24 horas del jueves.
Se trató del despiste de un camión, seguido del vuelco de su acoplado. Todo ocurrió en el kilómetro 28 de la Autovía Gervasio Artigas N°14, en el sentido de circulación norte/sur.
Detalles
Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas, se especificó que «al llegar al lugar, el personal se encontró con el camión parado en el cantero central, el acoplado volcado y la carga de tablones de madera desparramada sobre la calzada afectando al tránsito».
Por tanto, se debió solicitar la cuadrilla de Vialidad Nacional, que con maquinaria especial, pudo despejar la calzada. Mientras duraron los trabajos, hubo tránsito asistido en primer repuesta por personal de los mismos bomberos hasta la llegada de efectivos de Gendarmería Nacional y personal de Caminera Vial Gualeguaychú.
Finalmente el deambular de rodados se pudo encausar, mientras personal de Vialidad corría la carga hacia la banquina. Además, se solicitó el auxilio para levantar el acoplado.
Por último, se notificó que el camión siniestrado se dirigía desde la provincia de Corrientes hacia Buenos Aires. Se trató de un rodado marca IVECO, modelo STRALIS 490, perteneciente a la firma «Transporte Rivero».
El trabajador al volante al momento del despiste era un hombre de 52 años, quién iba junto a un acompañante masculino de 23 años; ambos con domicilio en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.
Milagrosamente, ambos terminaron sin lesiones y no hubo que lamentar otros vehículos afectados.
En resumen, trabajaron en el lugar personal de Policía Caminera Gualeguaychú, de Gendarmería Vial Puesto Ceibas, una cuadrilla de Vialidad Nacional y los citados bomberos de Ceibas. DRU