Expo Rural 2025: dos razas ovinas de elite llegan a Concepción del Uruguay

Dorper y Santa Inés, las ovejas deslanadas que revolucionan la producción de carne, se presentarán en la Expo Rural 2025.

Concepción del Uruguay se prepara para recibir a dos de las razas ovinas más valoradas en el mundo por su rusticidad, productividad y calidad de carne. En la Expo Rural 2025, que se realizará del 26 al 28 de septiembre en el predio ferial de la Sociedad Rural (km 132 de la Autovía 14), el productor Sergio Taffarelde la cabaña El Luchador, presentará ejemplares de Dorper y Santa Inés, razas que despiertan gran interés entre ganaderos y técnicos.

La Dorper, originaria de Sudáfrica, surgió del cruce entre la Dorset Horn y la Persa de cabeza negra. Reconocida por su precocidad, alta tasa de crecimiento y conversión alimenticia, se adapta a climas áridos y condiciones exigentes. Su conformación compacta y su carne de excelente calidad la han convertido en una de las favoritas de la producción intensiva.

Por su parte, la Santa Inés, originaria del noreste de Brasil, proviene del cruce de Bergamasca, Morada Nova y Somalia. Es una raza de pelo corto, sin necesidad de esquila, muy buscada por su fertilidad, rusticidad y habilidad materna, además de su gran adaptación a climas tropicales y calurosos.

Ambas comparten un diferencial clave: son razas deslanadas, lo que representa una ventaja productiva y de manejo para sistemas ganaderos modernos. Mientras la Dorper se destaca por su eficiencia en condiciones áridas, la Santa Inés sobresale en climas cálidos y húmedos.

Financiamiento exclusivo en la Expo Rural 2025

En el marco de la exposición, los productores podrán acceder a una línea de financiamiento exclusiva para la compra de toros y carneros:

Monto total disponible: $600 millones

$600 millones Hasta $20 millonesporproductor

Opciones de financiación:

Créditos CFI a medianoplazo

6 meses de gracia

Descuentos de cheques FOGAER (hasta 12 meses)

