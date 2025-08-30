Rescataron a 17 perros tras una denuncia por maltrato animal en Concordia

En horas de la mañana de este viernes, personal policial intervino en un domicilio de la ciudad de Concordia a raíz de una denuncia por maltrato animal. Algunos de ellos se encontraban en mal estado de salud.
Maltrato animal. De acuerdo a la información a la que se pudo acceder, al llegar al lugar, los funcionarios fueron recibidos por el propietario de la finca, quien autorizó el ingreso a una construcción ubicada en la parte trasera de la vivienda principal.
Allí, en una pieza de una casa deshabitada, se encontraron 17 perros –entre ejemplares adultos y cachorros– que permanecían en condiciones que motivaron la denuncia.
Evaluación de los animales
Durante la inspección, el equipo interviniente verificó la situación general de los animales, evaluando aspectos de salud, alimentación y convivencia. Según se precisó, algunos de los perros presentaban signos compatibles con falta de cuidados adecuados, lo que llevó a dar inmediato aviso a la Fiscalía en turno.
En comunicación con la agente Fiscal, la doctora Mondragón, se dispuso el secuestro preventivo de los 17 perros, quienes fueron retirados del lugar en presencia de testigos. Posteriormente, los mismos fueron entregados al resguardo de un integrante de la agrupación proteccionista Conciencia Animal, que se hará cargo de su cuidado temporal hasta tanto se defina la situación judicial de la causa.
Investigación
El caso continuará bajo investigación y no se descartan nuevas medidas procesales en torno a la responsabilidad de los dueños de los animales rescatados. DRU