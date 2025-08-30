ATE se desligó de las declaraciones de Maneiro sobre la situación en el Registro de la Propiedad

En dialogo con APFDigital, el secretario general Oscar Muntes sostuvo que lo dicho por el secretario de Justicia no hace referencia a la propuesta de ATE.

Mainero indicó que la situación del Registro de la Propiedad “se está abordando mediante un diálogo permanente” y pidió la comprensión de los trabajadores.

En el medio de reclamos por recorte de horas extras, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, subrayó que “la situación del Registro de la Propiedad se está abordando mediante un diálogo permanente, con la convicción de que a través del consenso y el trabajo conjunto se puede arribar a una solución equilibrada y sustentable”. Ante la consulta por parte de APFDigital a ATE sobre dichas declaraciones, el secretario general Oscar Muntes remarcó que no habla de la propuesta del Sindicato y aguarda una convocatoria de la Provincia a una mesa de trabajo. Cabe recordar que el Sindicato culminó este viernes una semana de retención de servicios en las distintas áreas dependiente de la Dirección. Además indicó que “le contesta al otro sindicato”, haciendo referencia a UPCN. Esto se debe a que en lo emitido, Maneiro destacó la disposición de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el marco de la negociación: “Estamos conversando de manera muy positiva. La decisión de otorgar una tregua y poner distintas alternativas sobre la mesa demuestra voluntad de diálogo y compromiso con una salida consensuada”, señaló el funcionario. (APF)

